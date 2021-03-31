Суд Петербурга осудил мужчину, толкнувшего полицейского на протестной акции, на 1,5 года условно

Октябрьский районный суд в среду, 31 марта, вынес приговор уроженцу Архангельска Кириллу Богданову, толкнувшего полицейского на протестной акции 31 января. Напомним, что в ответ на это страж порядка вытащил пистолет.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Богданов в полном объеме признал вину. Суд, учитывая все обстоятельства, приговор его к лишению свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. После оглашения приговора мужчину сразу же освободили из-под стражи.

Напомним, что Богданова обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч 1 ст. 318 УК РФ). По версии правоохранителей, нарушитель в ходе несогласованного митинга на Сенной площади ударил полицейского, вынудив того достать табельное оружие. Добавим, что действия сотрудника МВД признали законными.