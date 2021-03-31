Суд Петербурга осудил мужчину, толкнувшего полицейского на протестной акции, на 1,5 года условно

Суд Петербурга осудил мужчину, толкнувшего полицейского на протестной акции, на 1,5 года условно
Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда сразу после оглашения приговора. Фото: pixabay

Октябрьский районный суд в среду, 31 марта, вынес приговор уроженцу Архангельска Кириллу Богданову, толкнувшего полицейского на протестной акции 31 января. Напомним, что в ответ на это страж порядка вытащил пистолет.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Богданов в полном объеме признал вину. Суд, учитывая все обстоятельства, приговор его к лишению свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. После оглашения приговора мужчину сразу же освободили из-под стражи.

Напомним, что Богданова обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч 1 ст. 318 УК РФ). По версии правоохранителей, нарушитель в ходе несогласованного митинга на Сенной площади ударил полицейского, вынудив того достать табельное оружие. Добавим, что действия сотрудника МВД признали законными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесут приговор адвокату, совершавшему мошеннические действия с квартирами пенсионерок.
новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга протестные акции условный срок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленинградском зоопарке умерла 14-летняя волчица Тень
За 2021 год в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств
Роспотребнадзор заявил о возможном росте заболеваемости COVID в РФ осенью
Суд Петербурга осудил мужчину, толкнувшего полицейского на протестной ...
Станцию «Парк Победы» закроют из-за ремонта вестибюля
Студенты СПбГУ собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат»
Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны COVID в России
В Петербурге дважды за год публиковали на Avito объявления о продаже детей