Трамп допустил участие в выборах президента США в 2024 году

Трамп допустил участие в выборах президента США в 2024 году
Дональд Трамп не отрицает, что хочет вернуться на пост лидера США. Фото: unsplash

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что будет повторно баллотироваться на пост главы государства во время выборов в 2024 году.

Об этом политик и бизнесмен рассказал в подкасте своей невестки Ларри Трамп The Right View, пишет New York Post. «У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать», — ответил Дональд всем, ожидающим его возвращения в Белый дом. Напомним, что аналогичное заявление экс-президент США уже делал в декабре 2020 года.

В феврале Трамп вновь заговорил о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост американского лидера. На этот раз он акцентировал внимание не на участии в президентской гонке, а на имеющейся широкой поддержке населения. Трамп подчеркивал, что его рейтинг, несмотря на попытки импичмента, стабильно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, чем занимается Трамп после ухода с поста президента Америки.

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