Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций западных стран

Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций западных стран
Фото: pixabay

Издание Bloomberg заявляет, что Россия может спастись от санкций западных стран, угрожающих её госдолгу, благодаря отечественным банкам, которые могут стать его покупателями при новых размещениях.

В середине марта Минфин РФ не смог разместить очередные облигации федерального займа (ОФЗ) под предлогом нестабильности рынка и слишком высокой доходности, влияющей на ставку купона при размещениями. Рост доходности обеспечили массовые распродажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами, выходившими из госдолга России по множеству причин, таких как возможное усиление санкций, снижающаяся стоимость нефти и резкое ослабление турецкой лиры.

Тем не менее, уже к концу месяца ведомство в полном объёме разметило сразу два новых выпуска ОФЗ: на 154,1 и 200,9 млрд рублей. Главными покупателями, как считают аналитики Bloomberg, стали российские банки с достаточными запасами ликвидности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Австралия и Канада ввели новые антироссийские санкции из-за Крымского моста.

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