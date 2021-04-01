Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций западных стран

Издание Bloomberg заявляет, что Россия может спастись от санкций западных стран, угрожающих её госдолгу, благодаря отечественным банкам, которые могут стать его покупателями при новых размещениях.

В середине марта Минфин РФ не смог разместить очередные облигации федерального займа (ОФЗ) под предлогом нестабильности рынка и слишком высокой доходности, влияющей на ставку купона при размещениями. Рост доходности обеспечили массовые распродажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами, выходившими из госдолга России по множеству причин, таких как возможное усиление санкций, снижающаяся стоимость нефти и резкое ослабление турецкой лиры.

Тем не менее, уже к концу месяца ведомство в полном объёме разметило сразу два новых выпуска ОФЗ: на 154,1 и 200,9 млрд рублей. Главными покупателями, как считают аналитики Bloomberg, стали российские банки с достаточными запасами ликвидности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Австралия и Канада ввели новые антироссийские санкции из-за Крымского моста.