Полиция с обысками нагрянула на промзону с мигрантами в Шушарах

Сотрудники полиции в Петербурге провели рейд на территории промышленной зоны в поселке Шушары.

По информации ГУ МВД по городу и области, 30 марта полицейские совместно с ОМОН проверили промзону, на производственных площадках которой работали несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Оказалось, что они там и проживают. Их места проживания проверили с привлечением кинологов.

Стражи порядка составили множество протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.

Кроме того, в подсобке одного из производственных мероприятий нашли нелегальную молельную комнату. По данному факту открыто административное расследование в рамках статьи 5.26 КоАП РФ » Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Полиция ищет организаторов молельни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи отправили под домашний арест за крупную взятку.