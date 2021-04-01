В Роспотребнадзоре предупредили об угрозе новых пандемий

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что будущем людей может ждать повторение пандемий.

По его словам, это связано с тем, что в мире появился тренд на глобализацию. Он также отметил, что источник пандемий будет разный, сообщает РИА «Новости».

Малеев также добавил, что трудно предсказать, когда может начаться новая пандемия, но угроза ее возникновения есть, поэтому люди должны быть к ней готовы.

Эксперт считает, что оставлять запас инфекционных коек и обучать медперсонал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что наблюдает снижение заболеваемости коронавирусом в России. Он уверен, что пока рано говорить о третьей волне пандемии.