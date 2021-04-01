В Петербурге зафиксировано 710 новых случаев коронавируса

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 710 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

В России за сутки зафиксировано 9 169 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 383 летальных исхода. При этом 10 247 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.

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