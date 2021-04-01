Познер покинул Тбилиси из-за протестующих против него грузин

Мэтр журналистики Владимир Познер покинул Грузию. Там прошли акции протеста. Ранее известный телеведущий прибыл в Тбилиси отметить день рождения, однако протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал.

Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Познер и его друзья вышли из здания гостиницы с помощью полицейского кордона. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие. Первый канал отметил, что люди разошлись, убедившись, что журналист улетел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, Познер рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V».