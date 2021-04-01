В Ленобласти еще 89 человек подхватили коронавирус

В Ленобласти еще 89 человек подхватили коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Оперштабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 39 955 случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 710 случаев заражения коронавирусом.

В России за сутки зафиксировано 9 169 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 383 летальных исхода. При этом 10 247 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.

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