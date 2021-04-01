В Петербурге прививку от коронавируса сделали 384 тысяч человек

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Еще не все из них успели полностью завершить курс вакцинации.

В Санкт-Петербурге прививку от коронавируса успели сделать 385 078 человек. Об этом говорится в справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, опубликованной сегодня, 1 апреля, на сайте Смольного.

Полный цикл вакцинации успели завершить более 284 тысяч человек. Всего в город успели привезти 465 тысяч комплектов вакцины, в медицинских учреждениях доступно 62 тысячи комплекса.

Напоминаем, что 31 марта первую прививку сделали 7,7 тысячи человек, а второй укол сделали 5,3 тысячи горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 5,5 тыс. заболевших ковид-19 медиков получили выплаты.