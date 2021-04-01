СМИ: Эдвард Бил признал свою вину в массовом ДТП в Москве

В отношении блогера возбудили уголовное дело.

Блогер Эдвард Бил якобы признал свою вину в массовом ДТП в центре Москвы. Об этом 1 апреля сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, официально информацию никто не подтверждал.

В отношении блогера возбудили уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительным данным, именно из-за Била произошла жесткая авария, участниками которой стали пять автомобилей. В результате инцидента никто не погиб, но два человека получили травмы.

Эдварду Билу грозит три года лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль виновного в крупном ДТП на Садовом кольце в Москве нарушил ПДД более 400 раз за три месяца.