В Петербурге от коронавируса скончались еще 29 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 29 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 99 633 человек.

Также за 1 апреля медики подтвердили болезнь еще у 708 петербуржцев. 1 037 человек сумели побороть болезнь.

Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 764 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 601 новый ковид-пациент. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 89 человек.

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