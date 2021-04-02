В Петербурге от коронавируса скончались еще 29 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 29 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 29 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 99 633 человек.

Также за 1 апреля медики подтвердили болезнь еще у 708 петербуржцев. 1 037 человек сумели побороть болезнь.

Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 764 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 601 новый ковид-пациент. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 89 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о последствиях разных вакцин от коронавирусной инфекции в мире. Исследователи фиксируют различные побочные эффекты – в США у пациента слезла кожа, а в Британии у людей возникает тромбоз.

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