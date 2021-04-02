Слезает кожа и возникают тромбы: последствия разных вакцин от COVID-19 в мире

Безопасность некоторых вакцин, которыми прививают от коронавируса в разных странах мира, продолжает вызывать вопросы. Исследователи фиксируют различные побочные эффекты – в США у пациента слезла кожа, а в Британии у людей возникает тромбоз.

Ученых продолжают настораживать последствия, которые вызывает англо-шведский препарат AstraZeneca. В мире зафиксировано несколько смертей – пациенты умирали после введения препарата.

Исследованием результатов вакцинации препаратом занялись в Великобритании. Специалисты выявили 30 случаев возникновения тромбоза. В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга, в остальных случаях был выявлен тромбоз других вен. Всего в Великобритании было распределено около 18,1 млн доз препарата AstraZeneca. Это означает, что тромбоз наблюдается у одного из 600 тыс. получивших вакцину.

О побочных эффектах вакцинации отчитались в Грузии. В этой стране используют две вакцины: AstraZeneca и Pfizer. При этом в Грузии после прививки AstraZeneca уже умер медицинский работник. В результате побочные эффекты после вакцины были выявлены у 27 человек. Четырех пациентов пришлось поместить в интенсивную терапию, в двух случаях – реанимацию, трех отправили в обычный стационар. Отмечается, что в течение одного-двух дней у некоторых вакцинированных может наблюдаться повышенная температура, боль в мышцах и суставах, слабость, жжение в месте укола.

Жуткий побочный эффект пришлось перенести жителю США, который привился вакциной Johnson & Johnson. Спустя четыре дня у 74-летнего мужчины проявилась редчайшая аллергическая реакция. Сначала у него появилась сыпь в подмышечной впадине, которая быстро распространилась по всему телу. Затем кожа стала краснеть и опухать, а в итоге вовсе слезла.

В России пока продолжается исследования вакцины «Спутник V». Ожидается, что они будут завершены к середине июня. После этого эксперты Минздрава получат отчет и примут решение о постоянной регистрации препарата.