Раскрыты сроки окончания исследований вакцины «Спутник V»

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Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Примерно к середине июня будут завершены пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эксперты Минздрава после этого получат отчет и примут решение о постоянной регистрации вакцины.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что после того как весь процесс будет завершен, никаких принципиальных изменений в инструкцию вакцины внесено не будет.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии «Спутник V» считают альтернативой для AstraZeneca.

"Спутник V" коронавирусная пандемия Россия


 

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