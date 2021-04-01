Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса в Грузии выявили у 27 человек

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса в Грузии выявили у 27 человек Фото: https://pixabay.com/

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса в Грузии выявили у 27 человек Фото: https://pixabay.com/

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса в Грузии обнаружили у 27 человек, сообщает РИА «Новости». В 4 случаях была оказана интенсивная терапия. В 3 случаях понадобилась госпитализация, а в 2 случаях — реанимация.

«В течение одного-двух дней у некоторых вакцинированных может наблюдаться повышенная температура, боль в мышцах и суставах, слабость, жжение в месте укола, но это терпимо и проходит», — заявил директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

В этой стране используют две вакцины: AstraZeneca и Pfizer. Напомним, ранее в Грузии умер медицинский работник после прививки AstraZeneca. После этого происшествия в стране замедлилась вакцинация. Министерство здравоохранения призывает не пренебрегать вакциной, так как может стартовать третья волна. Однако они не сообщают, от какого из двух препаратов были побочные эффекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Грузия открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19.