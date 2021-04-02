В Нидерландах умерла женщина после вакцинации от коронавируса

Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

В Нидерландах умерла женщина после того, как сделала прививку от коронавируса. Ей ввели препарат производства англо-шведской компании AstraZeneca. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов. Об этом пишет РИА Новости.

Непонятно, какова взаимосвязь между летальным исходом и вводом препарата. В стране отметили, что еще у пяти женщин, которые сделали прививку, был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов. Это не первая страна, заявляющая о подобных случаях, в некоторых государствах приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca.

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