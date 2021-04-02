Смольный отчитался о ходе борьбы с COVID-19 в Петербурге за последний месяц

В пятницу, 2 апреля, администрация Северной столицы опубликовала мартовские итоги противодействия распространению в городе коронавирусной инфекции.

В частности, больница Семашко возвращается в штатный режим работы и больше не принимает коронавирусных пациентов. Кроме того, в Ледовом дворце открылся мобильный пункт вакцинации, который позволит привиться зрителям хоккейных матчей.

Что касается статистических данных, за месяц прослеживается положительная динамика: число обратившихся за медпомощью пациентов с подтверждённым ковидом снизилось с 41 102 до 27 720 человек (на 32,56%), под наблюдением врачей остаются 17 045 горожан против 29 914 в феврале (меньше на 43,02%). При том амбулаторно лечатся 13 910 из них, в феврале домашнее лечение проходили 26 585 человек (-47,68%).

За месяц коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 356 детей (613 случаев — в возрасте 6 лет и младше, 743 — старше 6 лет). Это на 38,7% ниже, чем в феврале, когда заболели 2 211 юных петербуржцев. А вот в декабре, к примеру, ковид подхватили почти 12 тысяч детей.

Есть и менее радужные показатели: число стационарных пациентов и летальных случаев осталось практически не изменилось (3 135 и 1320 на конец марта против 3 329 и 1341 в конце февраля). Выздоравливать петербуржцы тоже стали медленнее: 47 362 человека по итогам месяца против 68 451 в феврале (на 30,81%).

Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями по сравнению с февралем в марте уменьшилось на 7,3%. В среднем, в феврале в больницы ежедневно попадали 369 ковид-положительных взрослых, в марте — 309 (16,3%). Для сравнения: в августе 2020 года, в период между первой и второй волнами эпидемии, среднее количество госпитализаций в день было 167. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в Петербурге все-таки еще далека от безопасной стабилизации.

Вакцинация продвигается неторопливыми темпами: на 31 марта в городе на Неве получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса 384 078 человек, из них больше 284 тысяч прошли полый цикл. В медицинских учреждениях Северной столицы остается свыше 62 тысяч комплектов препаратов против короанавируса.