Азиза призналась, что несколько недель переживала из-за вылета из шоу «Маски»

Певица смогла окончательно оправиться после неудачи на программе.
Певица Азиза рассказала, что только сейчас смогла прийти в себя после участия в шоу «Маски». Своими впечатлениями она поделилась в Instagram-аккаунте.
Артистка отметила, что ей понадобилось несколько недель на то, чтобы восстановиться. Азиза уверяет, что пережила большое эмоциональное потрясение.
«После эмоционального потрясения, которое мы с Пиней и Филиппом Киркоровым получили на шоу Маска, мне понадобилась не одна неделя, чтобы прийти в себя. И вот сегодня я в полном порядке»,
— написала она.
Напоминаем, что Азиза стала одной из первых участниц, которых рассекретили и отправили домой. Она уверена, что решение жюри было несправедливым и даже расплакалась на сцене.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Азиза рассказала, что чувствует после скандального вылета из «Маски».