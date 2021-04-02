Азиза призналась, что несколько недель переживала из-за вылета из шоу «Маски»

Певица смогла окончательно оправиться после неудачи на программе.

Певица Азиза рассказала, что только сейчас смогла прийти в себя после участия в шоу «Маски». Своими впечатлениями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что ей понадобилось несколько недель на то, чтобы восстановиться. Азиза уверяет, что пережила большое эмоциональное потрясение.

«После эмоционального потрясения, которое мы с Пиней и Филиппом Киркоровым получили на шоу Маска, мне понадобилась не одна неделя, чтобы прийти в себя. И вот сегодня я в полном порядке»,

— написала она.

Напоминаем, что Азиза стала одной из первых участниц, которых рассекретили и отправили домой. Она уверена, что решение жюри было несправедливым и даже расплакалась на сцене.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Азиза рассказала, что чувствует после скандального вылета из «Маски».