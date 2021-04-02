ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, подозреваемого в хищении тайной информации

Американская структура федеральное бюро расследований объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, предполагается, что он участвовал в похищении информации, которая является коммерческой тайной в Соединенных Штатах Америки.

ФБР уверено, что россиянин работал в одной из российских государственных компаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки.

В столице Америки думают, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вошел в преступный сговор и осмелился похитить у американской авиационной компании информацию, которая является коммерческой тайной.

Ведомство в своем сообщении объясняет, Коршунов занимался тем, что настраивал западные авиационные компании на совместную деятельность «Объединенной двигателестроительной корпорацией», это как раз-таки способствовало развитию российских авиационных технологий.

Так, он брал на работу сотрудников, которые работали в филиале крупной авиационной компании Америки в качестве консультантов по усовершенствованию конструкции российского авиационного двигателя ПД-14.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в участии в деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации.