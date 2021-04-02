Премьер-министр Чехии заявил, что Евросоюз заставляет республику купить российскую вакцину «Спутник V»

Европейский союз не в состоянии предоставить Чехии вакцины против коронавируса, это, в свою очередь, в некоторой степени заставляет правительство Чехии начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы приобрести лекарства «Спутник V», однако без регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом премьер-министр страны Андрей Бабиш рассказал чешскому изданию «Список».

Бабиш рассказал, что Евросоюз частично подталкивает к покупке российского препарата.

При этом, премьер объяснил, что он не удивляется, когда канцлер Австрии Себастьян Курц упоминает, что приобретет для своего государства миллион доз «Спутника V».

Чехия же, напротив, заявляла, что для нее самое важное, это получить одобренные ЕМА вакцины.

А теперь республика находится в таком положении, когда с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не случается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австрия хочет закупить миллион доз «Спутник V» уже в апреле.