Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси

Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси
Российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук. Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Ведущий популярного ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» Владимир Соловьев по-своему интерпретировал протесты в Тбилиси в связи с посещением страны Владимиром Познером. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях в Telegram.

Соловьев сочувствовавши заявил, как что ни говори, а страшно и опасно посещать Грузию российским гражданам, даже несмотря на то, что этот россиянин французский американец.

Напомним, что первого апреля мэтр журналистики Владимир Познер покинул Грузию. Там прошли акции протеста.

Ранее известный телеведущий прилетел в Тбилиси отпраздновать день рождения. Однако протестующие окружили гостиницу и закидали её яйцами. Грузины требовали, чтобы он уехал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузинский исполнитель песен Сосо Павлиашвили, говоря об инциденте с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, просит Россию помирить Абхазию и Грузию.

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