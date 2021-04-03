Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса к середине апреля

Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса к середине апреля
Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса к середине апреля. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Количество новых случаев коронавирусав России к 15 апреля может вырасти до более 15 тысяч, прогнозируют эксперты.Заболеваемость может начнет расти уже 4 апреля. Количество заболевших будет расти по 570 человек в день, и в середине апреля выявят 15 тысяч считают эксперты.

Прогноз «СберИндекса» сделан на базе эпидемиологического симулятора. Он использует математическую модель SEIR. Она пописывает динамику распространения. Модель прогнозирует увеличение количества больных в зависимости от соблюдения мер предосторожности.

По данным оперштаба, 2 апреля в России было выявлено около 9 тысяч новых случая. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии уже более 4,5 миллионя. Умерли почти 100 тысяч человек, выздоровели — 4,1 миллиона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Путина после вакцинации от коронавируса нет побочных эффектов.
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