У Путина после вакцинации от коронавируса нет побочных эффектов

С момента ввода первой дозы препарата прошло 10 дней, но реакций до сих пор никаких нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 2 апреля, рассказал о самочувствии Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Президент сделал прививку десять дней и до сих пор не заметил никаких побочных эффектов. Известно, что некоторые жалуются на слабость или временное повышение температуры, но Путин с побочными реакциями не сталкивался.

Напоминаем, что политик сделал прививку 23 марта, на следующий день он продолжил работать, как ни в чем ни бывало. Путин испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Также ему пришлось на три дня отказаться от занятий спортом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков раскрыл главное увлечение Путина. Он предпочитает читать историческую литературу и мемуары.