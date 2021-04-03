В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали почти 23 тысячи человек

В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали почти 23 тысячи человек
В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали почти 23 тысячи человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В минувшие сутки в Санкт-Петербурге тест на COVID-19 сдали 22979 человек. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило более 13 тысяч звонков.

С осени на портале #мывместе зарегистрировано около 1,5 тысячи петербургских волонтера. Прошли обучение и аккредитацию 1160 человек. Выполнили боле 6500 заявок.

Петербуржцам, которым нужна помощь волонтеров, следует оставить заявку, позвонив по номеру: 8-800-200-34-11.

С осени 2020 года более 200 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

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