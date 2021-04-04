Две «соцработницы» украли у пенсионера более полумиллиона рублей в Новой Ладоге

В Волховском районе Ленобласти задержали женщину, укравшую у пенсионера более полумиллиона рублей. Злоумышленницы представились сотрудницами социальной службы.

Инцидент произошел 25 марта в городе Новая Ладога. На следующий день в отдел полиции обратился 87-летний мужчина. Он рассказал, что к нему в квартиру пришли две неизвестные, которые представились сотрудниками социальной службы и попросили показать им имеющиеся у него деньги для переписи. На следующее утро житель обнаружил пропажу 650 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе розыска полицейские установили, что предполагаемые преступники передвигаются на автомобиле «Лада Веста». 3 апреля легковушку остановили в Волхове, водителя и пассажиров доставили в отдел полиции.

Среди задержанных оказалась 40-летняя безработная, причастная к краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мошенника, который починил пенсионерке «Вотсап» со скидкой за 49 тыс. рублей.