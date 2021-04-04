За сутки от коронавируса умерли 28 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 28 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 394 человека. Побороть болезнь смогли 955 горожан, общее число поборовших COVID-19 с начала пандемии в городе — 351 592 пациента.

При этом медики выявили 711 новых случаев (в общей сложности коронавирус настиг 397 477 горожан). Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 901 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 598 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 99 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки обследование на COVID-19 прошли 19 542 человека.