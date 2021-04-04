Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года
Путин проведет совещание на следующей неделе. Фото: сайт Президента России

Российский президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет представлен отчет об исполнений поручений после послания Федерального собранию прошлого года. Рабочая встреча назначена на следующую неделю.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Как сообщает телеканал «Россия 1», в прошлом году глава государства предлагал внести ряд поправок в Конституцию РФ (приняты летом 2020 года), продлить программы социальных выплат, наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях и другое.

Дата нового послания пока не определена, однако подготовка к нему уже началась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин наградил «За заслуги перед Отечеством» скандального депутата Слуцкого.

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