Путин наградил «За заслуги перед Отечеством» скандального депутата Слуцкого

Путин наградил Леонида Слуцкого - российского политика. Председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам с 5 октября 2016 года. Фото: kremlin.ru

Путин наградил Леонида Слуцкого - российского политика. Председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам с 5 октября 2016 года. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил награды председателя Комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом говорится на сайте комитета.

«Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий указом Президента РФ награжден Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — пишут в сообщении.

Председатель Комитета Государственной думы по международным делам был отмечен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что данная награда первая после той нашумевшей истории с депутатом.

Тогда 2018 году несколько журналисток, которые работают в Думе, упрекнули Слуцкого в харассменте .

При этом чиновник свою вину полностью отрицает, и объясняет, что ни при каких условиях не приставал к девушкам.

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