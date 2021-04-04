В Египте с размахом провели церемонию перевозки мумий 22 фараонов

Мумии фараонов перевезли из одного музея в другой. Фото: pixabay

Мумии фараонов перевезли из одного музея в другой. Фото: pixabay

В Египте состоялась церемония перевозки мумий 22 фараонов. Кортеж перевез забальзамированные тела древних правителей из одного музея в другой.

Как сообщает РИА Новости, мумии вывезли из здания Египетского национального музея и доставили в Национальный музей египетской цивилизации, который недавно построили в древнем районе Каира Фустате. Кортежу предстояло проехать пять километров. Процессию из саркофагов возглавили всадники-стражники в одежде древних египтян. Мумии провезли по самому центру Каира, среди них были тела 18-ти царей и четырех цариц, в том числе Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.

Это мероприятие было названо «самым больным культурным событием в Египте за последние годы». Мумии решили перевезти в другой музей, где для них было больше достойного для экспозиции и хранения места.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло 25.