Пассажиров аварийно севшего в Красноярске Boeing отправили в Германию резервным бортом

Резервный самолет улетел в Германию с пассажирами Boeing, аварийно севшего в аэропорту Красноярска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красноярской воздушной гавани, резервный борт забрал пассажиров самолета японской авиакомпании All Nippon Airways, летевшего из Токио во Франкфурт. Запасной самолет вылетел из сибирского города в 20:39 по местному времени (16:39 по московскому).

Японский Boeing-787 аварийно сел в российском городе этим утром. На его борту находилось 78 человек, включая членов экипажа. Никто не пострадал. Самолет посадили из-за падения давления масла в левом двигателе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе. Оказалось, что на полосе был резиновый шнур.