Брагин считает, что СКА сыграл намного лучше, чем в первом матче

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги второго матча серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Матч с нашей стороны был намного лучше первого. С ЦСКА важно забить первыми. Забили они и довели матч до победы», — цитирует его пресс-служба СКА.

Напомним, СКА проиграл московскому ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел на ЦСКА Арене и закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

В составе победителей отличился Максим Шалунов (22-я минута) и Константин Окулов (60).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится 6 апреля в Ледовом дворце.

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