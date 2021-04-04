Брагин считает, что СКА сыграл намного лучше, чем в первом матче

Брагин считает, что СКА сыграл намного лучше, чем в первом матче
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги второго матча серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Матч с нашей стороны был намного лучше первого. С ЦСКА важно забить первыми. Забили они и довели матч до победы», — цитирует его пресс-служба СКА.

Напомним, СКА проиграл московскому ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел на ЦСКА Арене и закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

В составе победителей отличился Максим Шалунов (22-я минута) и Константин Окулов (60).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится 6 апреля в Ледовом дворце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел более 22 минут игрового времени и нанес один бросок в створ.

валерий брагин ска цска


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург заявил «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заболеть коронавирусом
Ученые объяснили, почему опасно пить горячий чай
Брагин считает, что СКА сыграл намного лучше, чем в первом матче
Экс-начальника финансового отдела ГСУ СК в Петербурге отправили под стражу ...
В жилом доме на проспекте Ветеранов лопнул мусоропровод. На месте работают ...
Аргентина получила еще около 500 тыс. доз «Спутника V»
В Подмосковье во время матча погиб 18-летний футболист
Почти шесть тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки