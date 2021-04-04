В Гидрометцентре рассказали, какие регионы будут страдать от засухи в этом году

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха в этом году.

По его словам, в зоне риска Южный, Северо-Кавказских федеральные округа и юга Черноземья, сообщает ТАСС. Синоптик отметил, что с этой проблемой могут столкнуться Крым, а также юга Центрального Черноземья: Воронежской и Тамбовской областей.

Это объясняется дефицитом продуктивной влаги в почве. Вильфанд отметил, что в остальных регионах «ситуация нормальная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.