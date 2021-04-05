В Петербурге в Калининском районе неизвестный подобрал ключ к двери и похитил 800 тыс. рублей

По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Калининском районе произошла кража со взломом. Об этом стало известно gazeta.SPb.

Днем 4 апреля от 27-летней петербурженки поступило сообщение.

Оно объяснила, что в период ее отсутствия с 10:00 до 14:20 неизвестный проник в ее квартиру и вынес ценные вещи.

Женщина рассказала, как преступник, подбирая подходящий ключ к замку входной двери, проник в её трехкомнатную квартиру и похитил 300 тыс. рублей, 500 долларов США и ювелирные изделия, примерная стоимость которых 400 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей.

Квартира потерпевшей оказалась не оборудована сигнализацией.

Видеонаблюдение бы значительно ускорило процесс следствия, но оно отсутствует.

Оперативная группа изъяла следы рук и след обуви злоумышленника.

Полиция возбудила уголовное дело по статье тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище потерпевшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в кражах в отделении связи в Приморском районе. Ее жертвами становились пожилые петербурженки.