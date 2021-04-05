Пресс-секретарь РФ Песков объяснил, что Россия не опасна ни для одной страны мира

Песков заявил, что "никто не блуждал и не блуждает", имея в виду передвижения российских войск. Фото: сайт Президента России

Песков заявил, что "никто не блуждал и не блуждает", имея в виду передвижения российских войск. Фото: сайт Президента России

Изменения направлений российской армии по территориям страны не должно создавать беспокойство других стран, потому что Российская Федерация не опасна ни для одного государства мира. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Поясняя сообщение о передвижении войск в Ростовской области Песков заявил, что никто не бродил и не плутал, а российская армия перемещается на своих землях и имеет право двигаться в те стороны, в какие ей заблагорассудиться.

При этом Песков подчеркнул, что все, что не делается, это лишь для того, чтобы надежно защитить и обезопасить страну.

Представитель Кремля так же добавил, что «это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности».

Песков отметил, что Россия, в том числе, не угроза и для Украины.

Песков напомнил, что российское государство «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Песков заявил, что усиление войск НАТО на Украине говорит о необходимости дополнительных мер.