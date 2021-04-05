Появились кадры, на которых мужчина ударяет ножом другого в центре Петербурга

Мужчины поссорились, а затем один из них достал нож. Фото: скриншот YouTube

Мужчины поссорились, а затем один из них достал нож. Фото: скриншот YouTube

Полицейские уже задержали подозреваемого, в отношении которого возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел конфликт, в ходе которого один мужчина пырнул ножом другого. Подозреваемый уже задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Гороховой улице. Там несколько мужчин поссорились, но не смогли решить конфликт словами. По предварительным данным, один из них достал нож и нанес ранение другому. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, но на кадрах видны лишь очертания людей.

После происшествия подозреваемый скрылся с места на «Форд Фокусе», а пострадавшему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как тяжелое. На данный момент уже задержан житель Чечни, который может быть причастен к инциденту.

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