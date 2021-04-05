Взыскание долгов, компенсаций или полученного обманом пособия по безработице: как работают судебные приставы Петербурга

В понедельник, 5 апреля, Куйбышевский районный суд вынес приговор мужчине, который обманным путем встал на учет по безработице во время пандемии COVID-19 и получал увеличенные выплаты.

Заявителем выступил Комитет по труду и занятости населения. Согласно материалам дела, 8 мая 2020 года ответчик через портал «Работа в России» подал заявление о необходимости содействия в поиске работы. После присвоения статуса безработного петербуржец успел получить в качестве пособия 65,5 тысяч рублей.

Затем в ведомстве обнаружили, что предприимчивый мужчина и так получает пенсию по старости, а значит выплата пособия может расцениваться как неосновательное обогащение. Мирным путем возвращать деньги пенсионер не захотел, поэтому комитет затеял судебную тяжбу. Решение было вынесено в пользу властей.

Взысканием средств в таких случаях занимается служба судебных приставов. Они же заставляют граждан оплачивать долги по зарплате, налогам или алиментам, взимают неустойки и компенсации с юридических и физических лиц.

К примеру, недавно приставы помогли учительнице-пенсионерке взыскать с Пенсионного фонда России задолженность по выплатам, доказав, что её трудовой стаж достиг положенных 25 лет. А бывший охранник бизнес-центра смог взыскать с недобросовестного работодателя 160 тысяч рублей задолженности по зарплате.

Иногда работа приставов становится весьма экзотичной и требует креативного подхода. К примеру, сотрудникам службы пришлось разыскивать 60-летнего гражданина Германии, который проживал в России и задолжал свыше 150 тысяч рублей алиментов своей дочери, гражданке РФ. Выяснилось, что мужчина уехал на заработки ни много ни мало в Демократическую Республику Конго. Приставы, однако, смогли уведомить его о необходимости уплаты долга даже на другом конце света, и деньги были успешно переданы взыскательнице.

Порой приходится применять крайние меры, ограничивая действия должника или принудительно списывая деньги с его счетов. К последнему способу петербургские приставы прибегли, пытаясь заставить петербурженку, задержанную за пьяную езду, выплатить положенный штраф. Женщина отказывалась погашать задолженность и игнорировала официальные уведомления. Тогда сотрудники ФССП попросту списали необходимую сумму с её банковского счета.