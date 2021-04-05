Школьницу ударили в супермаркете Петербурга за громкий смех

В Северной столице мужчина с кулаками напал на 13-летнюю школьницу в супермаркете во Фрунзенском районе. Дебошир решил, что девочка слишком громко смеялась.

Мужчина ударил девочку, которая вместе с подругой смеялась в магазине на Будапештской. Родители пострадавшей опубликовали видео в группе «Купчино – Фрунзенский район | Подслушано» во «Вконтакте» и обратились в петербуржцам с просьбой опознать нападавшего.

Мать одной из девочек написала, что неизвестный ударил ударил подростка кулаком в челюсть, из-за чего у нее пошла кровь и заболели зубы. По словам женщины, мужчина был пьян.

В комментариях к видео подписчики разделились на два лагеря. Одни пишут, что готовы помочь с поисками дебошира. Другие же, наоборот, оправдывают и защищают хулигана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились кадры, на которых мужчина ударяет ножом другого в центре Петербурга.