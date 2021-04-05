Автомобилисты заметили трех детей на квадроцикле, рассекавших по дорогам Всеволожска

Дети ехали по Всеволожску на квадроцикле. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Дети ехали по Всеволожску на квадроцикле. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня, 5 апреля, очевидцы рассказали в соцсетях, что заметили на дорогах Всеволожска квадроцикл, которым управлял маленький мальчик. За его спиной сидели еще двое юных пассажиров.

Как сообщается в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», школьников на детском квадроцикле поймали в кадр на Христиновском проспекте. Ребята вылетели на главную дорогу со второстепенной, нарушив правила ПДД. Они ехали в автомобильном потоке на приличной скорости.

Автор публикации рассказал, что следовал за ними около трех километров, потом их пути разошлись. О возможных пострадавших не упоминается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьницу ударили в супермаркете Петербурга за громкий смех. Родители пострадавшей опубликовали видео в группе во «Вконтакте» и обратились в петербуржцам с просьбой опознать нападавшего.