В Великобритании могут разрешить международные поездки с 17 мая

В Великобритании могут разрешить международные поездки с 17 мая
Сейчас гражданам Соединенного Королевства запрещены международные поездки. Фото: Pixabay

Британское правительство рассчитывает, что граждане страны смогут снова выезжать за границу с 17 мая. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам политика, властям не хотелось бы становиться «заложниками фортуны» и недооценивать трудности, с которым сталкиваются страны, которые британцы хотели бы посетить. Он подчеркнул, что правительство хочет предотвратить повторную вспышку заболеваемости, поскольку в других странах уже развивается третья волна.

Сейчас гражданам Соединенного Королевства запрещены международные поездки, за исключением связанных с работой, учебой или посещением тяжелобольных родственников. Это правило отменят не раньше 17 мая, но если ситуация с коронавирусом в мире ухудшится, то меры продлят. В связи с этим населению пока не рекомендуют строить планы на лето по поездкам за границу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции рассказали, как будут принимать туристов в этом сезоне.

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