Ничего святого: вандализм и осквернение памятников в Петербурге и области

Ничего святого: вандализм и осквернение памятников в Петербурге и области
Мемориал "Формула скорби" создан архитектором Б.Е. Бейдером и скульптором В.А. Сидуром. Объект посвящён памяти нескольких сотен евреев, расстрелянных в Пушкине в период фашистской оккупации. Фото: Музей мировой погребальной скульптуры

В городе Пушкин под Петербургом неизвестные хулиганы осквернили исторический объект — мемориал «Формула скорби» на Дворцовой улице, посвященный жертвам нацизма, расстрелянным фашистами в Пушкине в 1941 году.

Вандалы белой краской вывели прямо на памятнике оскорбительную для еврейского народа надпись националистического характера. По факту случившегося заведено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Памятник «Формула скорби» установлен в Пушкине неподалеку от Александровского дворца, возле которого во время Второй мировой войны проводились массовые расстрелы фашистскими войсками. За время оккупации территории Ленобласти было убито порядка 3,6 тысяч евреев, 250-300 человек — в Пушкине.

Отметим, что Петербург и Ленобласть переполнены объектами исторического и культурного наследия, но вместе с тем в обоих регионах нередки случаи вандализма.

К примеру, в конце марта в Петербурге задержали серийного осквернителя кладбищенских памятников. Он орудовал на юго-западе города. Мужчина отламывал крылья, отбивал носы, обливал скульптуры краской и наносил на них нецензурные надписи. В ходе обыска дома у 60-летнего подозреваемого нашли балаклаву, спецодежду для походов на кладбище, краску.

Изуродованный вандалом ангел на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Еще одной жертвой хулиганов недавно стал особняк Нобеля на Пироговской набережной, 19. В интернет попали фотографии интерьеров старинного здания, судя по которым оно находится в плачевном состоянии: разрушены камины, рояль, предметы декора и облицовка особняка. Постройка, по предварительной информации, находится в ведении СПбГУ6 который был обязан отреставрировать её еще в 2019 году, но этого по неизвестным причинам не случилось.

Здание нуждается в ремонте. Фото: скриншот Google Maps

В феврале 2021-го неизвестные вандалы испортили лица легендарных петербургских сфинксов, установленных на Египетском мосту. Нарушители с помощью баллончика краски нарисовали на щеках мифических существ «слезы». Преступников также объявили в розыск.

Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот постав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте

А 11 марта Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) утвердила план мероприятий, направленных на предотвращение вандализма на фасадах домов, ограждениях и других объектах, о чем рассказал начальник ведомства Олег Зотов. Остается надеяться, что новые меры борьбы с вандализмом помогут сохранить памятники истории и культуры.

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Ничего святого: вандализм и осквернение памятников в Петербурге и области