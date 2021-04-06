Исторические здания, заводы, земельные участки и даже тепломагистраль: что выставляют на торги в Петербурге

В прошлый раз участки и здания пытались продать в 2019 году. Фото: скриншот сайта Российского аукционного дома

В прошлый раз участки и здания пытались продать в 2019 году. Фото: скриншот сайта Российского аукционного дома

В Северной столице выставили на продажу имущественный комплекс студии научно-популярных фильмов «Леннаучфильм» на Мельничной улице в Невском районе. Стартовая цена двух смежных участков — 475 млн рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно в течение месяца, непосредственно сессия по продаже здания намечена на 13 мая и состоится на площадке Российского аукционного дома. В объявлении предлагается использовать объекты для гостиничного или арендного бизнеса. Отметим, что здания уже выставлялись на торги в 2019 году, однако тогда покупатели не нашлись.

Также в Северной столице предлагают приобрести офисное здание на Лиговском проспекте, 56Б, по соседству с Московским вокзалом. Владельцем шестиэтажной постройки под офисы площадью 4,2 тысячи квадратных метров является АО «Научно-исследовательский институт «Тест». Вместе с домом продается земельный участок в 1,9 тысяч «квадратов». Стартовая цена — 175 млн рублей. В здании скорее всего, тоже разместят гостиницу, офисный центр или апарт-комплекс.

А вот в декабре прошлого года решили продать с молотка необычный объект: участок тепломагистрали длиной более 11 километров, принадлежащий ЗАО «Тепломагистраль». За него хотели выручить минимум 4,3 миллиарда рублей. Теплотрассу выставили на торги в рамках исполнительного производства по решению суда — предприятие-собственник задолжало банку ВТБ.