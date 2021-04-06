Россиянина, задержанного за фотосессию в Дубае, депортирую из ОАЭ

Россиянина, задержанного за фотосессию в Дубае, депортирую из ОАЭ
Дубай является крупнейшим городом ОАЭ. Фото: pixabay.com

Власти станы отказываются как-либо комментировать инцидент.

Людей, задержанных из-за фотосессии с обнаженными девушками в Дубае, решено депортировать из ОАЭ. Об этом в Twitter сообщил медиацентр правительства Дубая.

Известно, что из-за скандального ролика задержали 11 девушек и двух мужчин – один из них гражданин России. Именно россиянина признали в организации съемок. Ожидалось, что участникам фотосессии грозит реальный тюремный срок, но сейчас стало известно об их депортации.

«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники [инцидента] будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет»,

— говорится в заявлении.

Ранее в gazeta.sbpb.ru сообщалось, что чартерные рейсы из России в ОАЭ могут отменить.

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