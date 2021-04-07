Тромбоз после вакцинации и нервные расстройства у переболевших: последнее о COVID-19 в России и мире

Все новые страны думают о регистрации российской вакцины «Спутник V», пока ЕС ищет связь между тромбозом и AstraZeneca. В России снижается темп заболеваемости, а ученые продолжают изучать последствия COVID-19 у переболевших.

О снижении темпа заболеваемости в России ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в последнее время наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, но темп замедлился. Если раньше заболеваемость падала на 10-12%, то сейчас максимум на 3%. Она также напомнила о необходимости соблюдать введенные ограничения.

Отметим, что власти страны рассчитывают и на вакцинацию населения. К слову, о регистрации российской вакцины «Спутник V» задумался президент Бразилии Жаир Болсонару. Ранее он созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество.

А вот власти Словакии заявили, что пока не готовы подтвердить безопасность вакцины «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в страну еще 1 марта, но ее до сих пор не используют. Разрешение на это должен дать Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в Словакии роль фармацевтического регулятора. Эксперты отмечают, что у них нет достаточного количества доказательств безопасности препарата, поэтому он пока не будет использоваться.

В США тем временем продолжаются исследования последствий, с которыми могут столкнуться переболевшие коронавирусом пациенты. По последним данным, треть переболевших страдает от нервного расстройства. Оказалось, что после COVID-19 люди более подвержены появлению нарушений в мозговой деятельности, чем те, кто переболел другими заболеваниями, например гриппом. Чаще наблюдалось тревожное расстройство — 17% и аффективное расстройство с показателем в 14%.