Владелец ресторана, логист, директор ТЭК: крупные квартирные кражи в Петербурге

В понедельник, 5 апреля, квартиру одного из домов на Выборгском шоссе, принадлежащую генеральному директору ресторана, обнесли на 5 миллионов рублей.

Злоумышленник забрался в квартиру на 20 этаже 25-этажного дома — вор смог подобрать к двери ключи. О случившемся в полицию заявил сам 43-летний пострадавший, владелец недвижимости. Добычей преступника стали 5 миллионов рублей, но что именно присвоил домушник, — валюту, наличные, драгоценности, — неизвестно. Обстоятельства выясняют правоохранители.

Отметим, масштаб квартирных краж в Петербурге и Ленобласти свидетельствует о том, что многие люди до сих пор хранят накопления и ценное имущество у себя дома, как в самом надежном месте. К примеру, в конце марта в Киришах вор забрался в квартиру к 43-летнему бизнесмену, занимающемуся грузоперевозками. Домушник отжал стеклопакет и покинул место преступления с 4,5 млн рублей.

А 17 марта жительница Богатырского проспекта заявила в полицию о пропаже драгоценностей на 650 тысяч рублей. В этот раз вор не успел уйти далеко — стражи порядка задержали подозреваемого в торговом центре «Сити Молл» на Коломяжском. Преступником оказался… девятиклассник, который успел сдать награбленное в скупку возле станции метро «Выборгская». Что вынудило мальчика пойти на такие «меры», осталось тайной.

В феврале воры крупно поживились сразу в двух домах — на набережной канала Грибоедова и в Солдатском переулке. В обоих случаях домушники оказались «интеллигентами», своровав предметы антиквариата. Так, на Грибоедова из квартиры 44-летнего гендиректора ТЭК вынесли двое антикварных часов, два старинных канделябра, старинную икону и 15 военных медалей.

В Солдатском переулке ценные вещи присвоил друг хозяйки, которого она доверчиво приютила на некоторое время. Мужчина украл подвеску за 50 тысяч долларов, антикварную вазу 18 века за 20 тысяч долларов, уникальную золотую ручку, сумку за 200 тысяч рублей и дорогие украшения — в общей сложности, имущества больше чем на 6 млн рублей.

В конце января в Петербурге задержали редкого «профессионала»: вора-альпиниста, на счету которого около 15 высотных квартир. Он умудрялся грабить сразу несколько квартир, забираясь по этажам при помощи специального снаряжения и взламывая стеклопакеты. По оценкам правоохранителей, злоумышленник поживился на 20 млн рублей.