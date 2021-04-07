Стал известен новый диагноз находящегося в реанимации капитана «Авангарда» Алексея Емелина

Стал известен новый диагноз находящегося в реанимации капитана «Авангарда» Алексея Емелина
Алексей Емелин. Фото instagram.com/emelin74/.

Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Емелин попал в реанимацию.

Хоккеиста госпитализировали с почечно-печеночной недостаточностью, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, капитану «Авангарда» стало плохо после первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:1). В ночь на 7 апреля его перевезли на реанимобиле в Москву.

Официальной информации о причинах госпитализации не поступало.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Алексей Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отличился двумя результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19-летний спортсмен получил серьезную травму на выездном матче плей-офф с ярославским «Локо» 12 марта — Тимур «поймал» шайбу головой. Прямо на льду он потерял сознание, присутствовавшие на игре медики оказали ему посильную помощь, после чего хоккеиста госпитализировали в реанимацию.

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