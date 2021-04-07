«Питерские разборки»: драки, стрельба, ножевые ранения в кафе и ресторанах Петербурга

Вечером вторника у ресторана «Корюшка» на Заячьем острове, возле Петропавловской крепости, устроили драку двое выходцев из Узбекистана. Конфликт закончился ножевым ранением и госпитализацией.

По предварительной информации полицейских, пострадавший, 23-летний гражданин Узбекистана, попал в больницу с ножевым ранением брюшной полости. По подозрению в совершении преступления задержан его 22-летний соотечественник. Обстоятельства происшествия пока покрыты мраком, поскольку участники инцидента плохо владеют русским языком. Решается вопрос возбуждения уголовного дела.

Отметим, что точки общепита в Северной столице нередко становятся эпицентром разборок. Так, 2 апреля возле ресторана «Чабрец» на Адмиралтейской набережной 30-летний уроженец Дагестана получил пулевое ранение в ногу. Выстрел, по словам пострадавшего, совершил незнакомец. В зале заведения между молодыми людьми разгорелся конфликт, для решения которого они вышли на улицу. В этот момент противник внезапно достал пистолет и выстрелил, а затем стремительно скрылся с места преступления. Пуля угодила в бедро пострадавшему.

А в одной из точек общепита на Народной улице поводом к пьяной драке, результатом которой стали разбитая посуда и перевёрнутая мебель, стал… пирожок. Нетрезвая петербурженка попыталась незаметно стащить его с прилавка, когда сотрудники заведения решили ни за что не допустить кражи. Попытка выгнать недобросовестную посетительницу обернулась дебошем.

Даже звезды порой оказываются в гуще подобных скандалов. В феврале в одном из баров на улице Марата удар по голове бокалом получила актриса Анастасия Введенская, бывшая супруга актера Владимира Епифанцева. Артистка проводила время в большой компании, в которой также находилась малознакомая ей девушка. Женщины обсуждали неприемлемость насилия, но в итоге беседа вышла из-под контроля: