На строительство «СКА-Арены» могут потратить около 37 млрд рублей

Более 10 млрд рублей выделят из бюджета города.

На Градсовете сегодня, 7 апреля, обсудили проект архитектурного облика «СКА-Арены», которая появится к чемпионату мира по хоккею 2023 года между проспектами Юрия Гагарина и Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-релизе ООО «СКА Арена».

Ожидается, что ледовая арена будет самой большой в мире – общая площадь не превысит 190 тысяч квадратных метров. Известно, что здание будет семиэтажным, его разделят на 14 секторов. Посещать «СКА-Арену» смогут 21,5 тысяч человек на хоккейных мероприятиях и 23 тысячи человек на концертах и развлекательных шоу.

Ожидается, что на реализацию проекта придется потратить около 37 миллиардов рублей, 10 из которых выделят из бюджета города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург не намерен расторгать концессионное соглашение со «СКА-Арена» из-за обрушения СКК.