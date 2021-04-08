В Ленобласти еще 91 человек подхватил коронавирус

В Ленобласти еще 91 человек подхватил коронавирус
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксирован 91 случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в Оперштабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 40 614 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогли 37 507 пациентов.

По данным оперативного штаба, на территории России за сутки обнаружено 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 614 834 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 365 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 101 845 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.

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