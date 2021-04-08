Ангар на Нефтяной дороге, склад с полиэтиленом на Репищева, мебельное производство, «Арсенал»: крупные пожары в Петербурге и Ленобласти

В инциденте на Нефтяной дороге, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В инциденте на Нефтяной дороге, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером 7 апреля на Нефтяной дороге в Северной столице произошел крупный пожар: загорелся производственно-складской ангар площадью более 900 метров.

Огонь охватил больше 100 квадратных метров, когда к месту происшествия прибыли пожарные службы. На борьбу с возгоранием спасатели потратили больше двух с половиной часов. Обстоятельства и причины пожара специалистам еще предстоит установить, так же как и оценить нанесенный пламенем урон. К счастью, по предварительной информации, в чрезвычайном происшествии никто не пострадал.

Это, однако, не единственный крупный пожар в производственных зданиях на территории Петербурга и Ленобласти за последние несколько дней. Около полудня 6 апреля на улице Репищева в Приморском районе города загорелся склад с полиэтиленом. Огонь распространился на площади около сорока квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано сразу 14 пожарных расчетов и 49 человек личного состава. Возгоранию присвоили ранг №1-БИС.

Серьезный пожар на площади 900 квадратных метров тушили пожарные 3 апреля. ЧП произошло под Петербургом, в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти. Спасателей вызвали очевидцы, которые заметили огонь, охватывающий мебельную фабрику. Сотрудникам МЧС потребовалось около трех часов для ликвидации возгорания. О причинах столь масштабного пожара, однако, ничего неизвестно, их предстоит выяснить районному отделу надзорной деятельности и профилактической работы.

А 30 марта на Комсомольской улице пожарные тушили возгорание на территории бывшего завода «Арсенал». Огонь распространился на 400 «квадратов» склада тканной продукции. На борьбу с пожаром направили почти 50 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. За полтора часа пламя удалось ликвидировать. В чрезвычайном происшествии, по данным спасателей, никто не пострадал.