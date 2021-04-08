Сотни тысяч и миллионы: истории экс-полицейских, бравших взятки в Петербурге и Ленобласти

В четверг, 8 апреля, суд Северной столицы отправил под стражу троих сотрудников Санкт-Петербург-Финляндиского линейного отдела МВД России по подозрению во взяточничестве по предварительному сговору.

По версии следствия, правоохранители с мая по сентябрь 2020 года получили две взятки в размере 120 и 150 тысяч рублей. Деньги стражам порядка передавали двое мужчин. В обмен на деньги полицейские обязались «не заметить» наркотики, которые были обнаружены у нарушителей, а также пообещали спасти их от уголовной ответственности, грозящей за приобретение и хранение запрещенных веществ.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи проверяют возможную причастность фигурантов уголовного дела к другим преступным эпизодам.

Днем ранее, 7 апреля, в Ленинградской области двум экс-полицейским предъявили обвинения по аналогичной статье. На протяжении двух лет, с октября 2017 по октябрь 2019, начальник одного из отделов полиции УМВД России по Всеволожскому району и его заместитель получали деньги от некоего бизнесмена. В обмен на это стражи порядка игнорировали его правонарушения и информировали о жалобах и заявлениях, рассматриваемых полицией в его отношении.

Таким образом, за два года «сотрудничества» полицейские «заработали» свыше 3 миллионов рублей. В ближайшее время вердикт по этому делу вынесет суд.

Кроме того, в конце марта экс-работника полиции оштрафовали на 850 тысяч рублей за взятки в размере 169 тысяч, которые бывший правоохранитель получал на протяжении полутора лет. За деньги страж порядка закрывал глаза на нелегальную торговлю возле Московского вокзала. Помимо штрафа, обвиняемому запретили занимать государственные должности на протяжении трёх лет.

Примечательно, что, согласно отчету заместителя начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрия Баранова, за 2020 год в Петербурге зарегистрировали 488 коррупционных преступлений, из которых 284 уголовных дела были основаны на фактах взяточничества. При этом замглавы ведомства назвал и средний размер взятки — 287 тысяч рублей.