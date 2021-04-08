В Петербурге резко снизилось число ковид-пациентов с осложнениями

В Петербурге продолжают тестирования на коронавирус. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают тестирования на коронавирус. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге за семь дней на 4,68 % уменьшилась регистрация новых больных с КОВИД. Соответствующие данные приводит оперштаб.

На 10,51 % по сравнению с прошлым четвергом снизилось количество госпитализированных взрослых пациентов с обострением болезни от коронавирусной инфекции.

Также на 4,07 % снизилось количество активно больных, среди которых пациенты, наблюдаемые в стационарах, так и проходящих амбулаторное лечение в поликлиниках и выздоравливающие у себя дома.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут исследование по вакцинации «ЭпиВакКороной» переболевших COVID.